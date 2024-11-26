«Великий одобряет»: «Вашингтон» о реакции Овечкина на победу

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала реакцию российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на гол 20-летнего нападающего Ивана Мирошниченко.

Мирошниченко забросил шайбу на последней минуте основного времени. В трансляцию попали кадры, как Овечкин, наблюдающий за игрой с трибун, аплодирует своему одноклубнику с улыбкой.

«Великий одобряет», — написала пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

24 ноября врач московского «Динамо» Валерий Конов заявил, что Овечкин сумел избежать операции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в США высказались о проклятии после травмы Овечкина.