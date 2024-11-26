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Провалившая гендерный тест футболистка признана игроком года среди женщин

Провалившая гендерный тест нападающая Банда была признана футболисткой года

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Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающая сборной Замбии и «Орландо Прайд» Барбара Банда была признана лучшим игроком среди женщин по версии Би-би-си. Об этом пишет Daily Mail.

Спортсменка была включена в шорт-лист вместе с Наоми Гирмой, Кэролайн Грэм Хансен, Софией Смит и действующей обладательницей «Золотого мяча» Айтаной Бонмати.

По информации источника, победа Банды в этой номинации была подвергнута критике со стороны женских правозащитных организаций. Это произошло из-за инцидента, случившегося в 2022 году. Банда была отстранена от участия в Кубке Африки среди женских команд из-за того, что гендерный тест показал повышенный уровень тестостерона. От подписания футболистки на фоне этого скандала отказался мадридский «Реал».

Банда пропустила турнир, но продолжила выступать. В 2023 году она перешла в «Орландо Прайд». Она осталась капитаном сборной Замбии, и на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже забила четыре мяча, в том числе оформив хет-трик в ворота национальной команды Австралии.

Она стала самой результативной африканской футболисткой в истории Олимпиад, всего на ее счету десять голов.

Ранее стало известно, сколько получили игроки «Спартака» за победу над «Локомотивом».

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