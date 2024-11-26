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Стало известно, сколько получили игроки «Спартака» за победу над «Локомотивом»

Игроки «Спартака» получили по 840 тыс. рублей за победу над «Локомотивом»

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболисты московского «Спартака» получили двойные премиальные за победу над столичным «Локомотивом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 5:2. Стандартные премиальные после седьмого тура в «Спартаке» равняются 420 тыс. рублей для тех, кто появился на поле в стартовом составе. Для тех, кто вышел на замену, сумма меньше — 200 тыс. За победу над «железнодорожниками» игроки получили 840 тыс. Сами игроки узнали о двойных премиальных только после матча.

Игрокам «Локомотива» за победу над «Спартаком» в 10-м туре РПЛ выплатили премиальные, увеличенные в четыре раза. Каждый футболист получил 1,2 млн рублей. Тогда игра, которая прошла на поле «Локомотива», завершилась со счетом 3:1.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее игрок «Спартака» рассказал, кто поможет команде добиться самых высоких результатов.

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