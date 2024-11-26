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Экс-тренер сборной России объяснил, почему «Краснодар» упустил лидерство в РПЛ

Тренер Игнатьев: «Краснодар» потерял очки с «Химками» из-за изменений в составе

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

«Краснодар» потерял очки в матче с «Химками» и упустил лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несвоевременных замен. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Были внесены большие изменения в состав. Пошли замены при положительном результате, и надорвалась струна игровых взаимодействий. То, что «Химки» забили второй мяч, — дело случая. Но при этом было понятно, что та игра, которую показывали краснодарские футболисты, уже не в том виде — чем и воспользовался соперник, забив гол, который отобрал очки, необходимые «Краснодару», — констатировал Игнатьев.

«Краснодар» на выезде сыграл с «Химками» вничью 2:2. При счете 1:0 в пользу гостей на 79-й и 80-й минутах тренерский штаб «быков» произвел четыре замены, и несколько минут спустя химчане отыгрались. Вскоре Юрий Газинский вновь вывел краснодарскую команду вперед, однако «Химки» спаслись от поражения благодаря пенальти, реализованному Лукасом Верой на четвертой добавленной минуте.

После этой игры «Краснодар» набрал 38 очков и опустился на второе место в турнирной таблице. Черно-зеленые теперь отстают на балл от «Зенита», который в своем матче взял верх над «Оренбургом» 1:0.

Ранее легенда ЦСКА Пономарев назвал неожиданным поражение от «Ростова» в 16-м туре РПЛ.

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