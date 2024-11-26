Экс-тренер «Спартака» дал прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в предстоящем ответном матче четвертьфинального раунда Кубка России Пути Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и казанским «Рубином» нет очевидного фаворита.

По его словам, исход игры решат мелкие детали.

«Я не вижу здесь фаворита, ЦСКА и «Рубин» — равные по силам команды. Здесь кто лучше реализует свои моменты у чужих ворот и меньше допустит опасных моментов у своих, тот и одержит победу», — заявил Гладилин.

Кубковый матч между ЦСКА и «Рубином» состоится сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток на домашней арене армейцев прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первая игра между этими командами, прошедшая в Казани 6 ноября, завершилась нулевой ничьей.

В следующем после кубкового матча ЦСКА на своем поле снова примет казанский «Рубин». Игра пройдет 30 ноября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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