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Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году

Карпин назвал матч с Вьетнамом худшим для сборной России в 2024 году

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что считает матч с национальной командой Вьетнама худшим для российских футболистов в 2024 году. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, неидеальное», — заявил он.

В 2024 году сборная России провела всего пять товарищеских матчей. Национальная команда еще обыграла Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее Карпин назвал главное разочарование года для сборной России.

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