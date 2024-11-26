Фигуристка Трусова зарабатывает больше своего супруга

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов, которые летом сыграли свадьбу. стали гостями подкаста двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова и ответили на вопрос о семейном бюджете.

«Как я прочитал в прессе, Саша сейчас — самая высокооплачиваемая и востребованная фигуристка мира. Жена зарабатывает больше тебя?» — спросил Траньков у Игнатова.

Фигурист подтвердил эту информацию.

«И как ты к этому относишься?» — поинтересовался олимпийский чемпион.

«Нормально отношусь», — заявил Игнатов.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова с мужем сделали парные татуировки.