«Mr и Mrs I»: Трусова с мужем сделали парные татуировки

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова (Игнатова) вместе с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым сделали парные татуировки на ногах. Об этом сообщается в Telegram-канале спортсменки.

«Мистер и миссис Игнатовы», — подписала снимок фигуристка, сопроводив сообщение эмодзи сердца и бесконечности.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России. Пока неизвестно, будет ли спортсменка соревноваться в сезоне.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова разыграла подругу, сообщив о своей беременности.