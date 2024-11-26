Шестилетний сын Овечкина поздравил «Вашингтон» с победой

Сергей Овечкин, шестилетний сын российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, вместе с отцом зашел в раздевалку команды, чтобы поздравить хоккеистов с победой над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «столичных» в социальной сети X.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Овечкин-младший лично поздравил каждого хоккеиста «Вашингтона» с успешным результатом. Его отец участия в матче не принимал.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

24 ноября врач московского «Динамо» Валерий Конов заявил, что Овечкин сумел избежать операции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

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