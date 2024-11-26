«Вашингтон» впервые выиграл без Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» впервые в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу без нападающего и капитана команды Александра Овечкина в составе, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» вышли на лед против «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, оформивший дубль на 18-й и 59-й минутах, еще по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран (42-я минута) и российский нападающий Иван Мирошниченко (60-я минута).

Матч стал третьим в сезоне, который хоккеисты «Вашингтона» провели без российского и нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Он восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги.

До этого комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении российских вратарей в первой части сезона Национальной хоккейной лиги, выделив лучших.

Ранее в Госдуме пообещали выдать Александру Овечкину орден.