В Госдуме пообещали выдать Овечкину орден

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью Legalbet заявил, что капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получит государственную награду после того, как побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге.

По его словам, день рекорда 39-летнего форварда станет национальным праздником в России.

«Желаю ему скорейшего выздоровления, как можно быстрее добраться до этих цифр. Орден ему за это обязательно дадут. Прежде всего это будет праздник для души», — заявил Фетисов.

В ночь на 22 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее были названы две причины преображения Овечкина в текущем сезоне.