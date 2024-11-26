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Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Колорадо»

Три очка Никиты Кучерова принесли «Тампе-Бэй» победу над «Колорадо»

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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» с крупным счетом обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, завершилась со счетом 8:2. Ворота победившей команды защищал российский голкипер Андрей Василевский, который отразил 23 броска из 25.

Голами за «Тампу» в этом поединке отметились Джейк Гюнцель, который оформил дубль, Ник Пербикс, Люк Гленденинг, Энтони Чирелли, Брейден Поинт, Майки Эйссимонт и российский нападающий Никита Кучеров, который также записал на свой счет две результативные передачи.

В составе «Колорадо» дубль на счету хоккеиста Ивана Ивана. На воротах «Эвеланш» стоял российский голкипер Александр Георгиев. Он вышел не в стартовом составе — на 11-й минуте игры он сменил Юстуса Аннуне, однако следом пропустил три шайбы и также был заменен. Всего он отразил 14 бросков из 17 нанесенных.

После этой победы «Тампа» набрала 24 очка и заняла седьмое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, а «Колорадо» с 24 очками расположился на аналогичной позиции, только на «Западе».

Ранее был назван лучший российский вратарь НХЛ в текущем сезоне.

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