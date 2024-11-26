В «Формуле-1» появится новая команда

Американская команда «Кадиллак» появится в «Формуле‑1» в сезоне 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу гоночной серии.

«Участие General Motors и «Кадиллак» в этом проекте является важным и позитивным свидетельством развития нашего спорта. Мы с нетерпением ждем прогресса и развития этого проекта», — заявил руководитель серии Стефано Доменикали.

Источник утверждает, что также планируется, что в ближайшем будущем General Motors начнет поставлять двигатели для остальных команд.

«Все стороны, включая FIA, продолжат совместную работу, чтобы обеспечить беспрепятственное продвижение этого процесса», — сказал президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Елена Вяльбе «слетела с катушек».