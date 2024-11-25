Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Лицемерие — наше все!» Губерниев заявил, что Вяльбе «слетела с катушек»

Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова про Исинбаеву

close
Кристина Кормилицына/Мария Девахина/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая в интервью назвала двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву предателем Родины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вяльбе слетела с катушек, с моей точки зрения. Елена Исинбаева — это краса и гордость российского спорта. Если она живет где-то не там, с точки зрения таких, как Вяльбе, то это ее право», — заявил Губерниев.

Также комментатор напомнил о карьере Вяльбе в момент распада СССР.

«На коммерческих стартах они все выступали с удовольствием, зарабатывая деньги. А теперь всем рассказывают, что мы не думали об этом. Это вранье! Лицемерие — наше все!» — подчеркнул он.

На счету 42-летней Исинбаевой 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Россиянка входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Ранее Вяльбе назвала кандидата на пост главы МОК политической проституткой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами