«Лицемерие — наше все!» Губерниев заявил, что Вяльбе «слетела с катушек»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая в интервью назвала двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву предателем Родины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вяльбе слетела с катушек, с моей точки зрения. Елена Исинбаева — это краса и гордость российского спорта. Если она живет где-то не там, с точки зрения таких, как Вяльбе, то это ее право», — заявил Губерниев.

Также комментатор напомнил о карьере Вяльбе в момент распада СССР.

«На коммерческих стартах они все выступали с удовольствием, зарабатывая деньги. А теперь всем рассказывают, что мы не думали об этом. Это вранье! Лицемерие — наше все!» — подчеркнул он.

На счету 42-летней Исинбаевой 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Россиянка входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Ранее Вяльбе назвала кандидата на пост главы МОК политической проституткой.