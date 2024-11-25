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Тренер «Динамо» ответил на вопрос о получении российского паспорта

Марцел Личка заявил, что не собирается получать российский паспорт

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не планирует получать российское гражданство. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Нет, таких мыслей и предложений у меня не было. У меня есть чешский паспорт, не ищу другого гражданства», — заявил Личка.

24 ноября «Динамо» на последних секундах упустило победу в матче с «Факелом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» и завершилась вничью — 1:1. Счет в этом матче открыл Даниил Фомин на 26-й минуте. На последних секундах матча, на 99-й минуте, ответный мяч забил Николай Гиоргобиани.

После этой игры москвичи не смогли вернуть себе четвертое место в турнирной таблице. В их активе теперь 31 очко после 16 игр и они пропустили вперед «Спартак», у которого также 31 балл. «Факел» остался в зоне стыковых матчей. У команды 12 баллов за 16 встреч.

В следующем туре «Динамо» сыграет с грозненским «Ахматом» на выезде. Встреча состоится 2 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени. «Факел» сыграет в Махачкале с еще одним «Динамо» — эта встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток — 19:00 мск.

Ранее тренер «Динамо» матом описал стиль игры команд в матче РПЛ.

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