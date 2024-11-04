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СКА неожиданно уступил аутсайдеру КХЛ

«Куньлунь» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекинский клуб «Куньлунь» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая состоялась на стадионе «Арена Мытищи», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Счет во встрече открыли хоккеисты «Куньлуня» уже на 7-й минуте — отличился канадский форвард Хадсон Элинюк. В конце второго отрезка 20-летний защитник СКА Иван Выдренков восстановил равновесие. В овертайме победу китайской команде принес нападающий Рурк Шартье.

Это поражение стало третьим подряд для команды Романа Ротенберга. 30 октября они уступили «Локомотиву» (2:3), а 2 ноября — «Салавату Юлаеву» (2:4).

СКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка после 24 проведенных встреч. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 баллов. «Куньлунь» идет на предпоследнем, 10-м месте — в их активе 18 очков за 23 игры.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что «Авангард» хочет выгнать американского хоккеиста.

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