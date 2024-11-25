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Комментатор назвал партнера Овечкина по звену, не соответствующего уровню топ-6

Комментатор Майков: в звене Овечкина двое играют, а третий работает

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Stephen R. Sylvanie/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о звене Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз», который выдал один из лучших стартов сезона в карьере в Национальной хоккейной лиге.

«Несмотря на то, что Протас объективно на данный момент – это не игрок топ-6. Но в качестве вот такого… Не знаю, насколько корректно будет это сравнение: вот этих вот звеньев из восьмидесятых годов, где два играют и третий тафгай. Понятно, что это очень утрированно, но здесь, грубо говоря, есть дуэт Овечкина и Строума и есть Протас, который не тафгай, но выполняет всю остальную черновую работу. Просто если там восьмидесятые тафгаи, понятное дело, защищали и просто катались рядом, то здесь немножечко другой функционал», — считает Майков.

Александр Овечкин, играя в тройке с канадцем Диланом Строумом и белорусом Алексеем Протасом, набрал 25 (15+10) очков в 18 первых матчах регулярного чемпионата, возглавив до полученного перелома ноги в матче против «Аризоны» снайперскую гонку чемпионата.

Ранее в Госдуме пообещали выдать Александру Овечкину орден.

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