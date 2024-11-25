Бывший теннисист рассказал, насколько для Медведева важно вернуться в топ-4

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист турниров «Большого шлема», победитель двадцати турниров АТР и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил значение для Даниила Медведева возвращения в топ-4 мирового рейтинга для того, чтобы не встречаться с Янником Синнером до полуфинала.

«Если Даниил вернется в топ-4, то не встретится с Синнером до полуфинала… А четвертьфинал – это так плохо, что ли? Потом, если взять все турниры Даниила в этом сезоне, то далеко не каждый раз он играл в четвертьфинале против Синнера. Но это жеребьевка. Она такая, какая есть, так бывает. В конце концов, Медведев играет с Синнером за выход в полуфинал. Если бы это был Алькарас, было бы лучше?! Против Зверева, может быть, психологически было бы лучше. Или против Джоковича… Но все эти ребята очень сильные, нужно самому играть в полную силу и быть готовым на сто процентов», — считает Ольховский.

Даниил Медведев закончил сезон-2024 на пятом месте мирового рейтинга, пропустив вперед после Итогового турнира года американца Тейлора Фритца, дошедшего до финала этого соревнования и обыграв на групповом этапе как раз самого россиянина.

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