Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист рассказал, насколько для Медведева важно вернуться в топ-4

Экс-теннисист Ольховский: Медведев не всегда играет с Синнером в четвертьфинале

close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист турниров «Большого шлема», победитель двадцати турниров АТР и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил значение для Даниила Медведева возвращения в топ-4 мирового рейтинга для того, чтобы не встречаться с Янником Синнером до полуфинала.

«Если Даниил вернется в топ-4, то не встретится с Синнером до полуфинала… А четвертьфинал – это так плохо, что ли? Потом, если взять все турниры Даниила в этом сезоне, то далеко не каждый раз он играл в четвертьфинале против Синнера. Но это жеребьевка. Она такая, какая есть, так бывает. В конце концов, Медведев играет с Синнером за выход в полуфинал. Если бы это был Алькарас, было бы лучше?! Против Зверева, может быть, психологически было бы лучше. Или против Джоковича… Но все эти ребята очень сильные, нужно самому играть в полную силу и быть готовым на сто процентов», — считает Ольховский.

Даниил Медведев закончил сезон-2024 на пятом месте мирового рейтинга, пропустив вперед после Итогового турнира года американца Тейлора Фритца, дошедшего до финала этого соревнования и обыграв на групповом этапе как раз самого россиянина.

Ранее Рафаэль Надаль официально завершил карьеру.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами