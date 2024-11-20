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Надаль официально завершил карьеру

Теннисист Надаль завершил карьеру поражением

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел заключительный матч в своей карьере, в рамках которого проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6.

«Я всегда старался быть прежде всего хорошим человеком. Я надеюсь, что вы так это восприняли. Зрители всегда, где бы они ни находились, помогали мне побеждать в хорошие моменты и заставляли меня продолжать борьбу в плохие», — заявил Надаль на пресс-конференции, его слова передает «Чемпионат.com».

О своем решении завершить профессиональную карьеру 38-летний испанский теннисист объявил 10 октября, опубликовав соответствующий пост в социальной сети X с благодарностями.

Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (2-е место в истории), в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

Ранее поведение теннисиста Даниила Медведева подвергли критике.

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