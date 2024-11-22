Карпин объяснил, почему не обижается на Дзюбу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» заявил, что не таит обиды на нападающего Артема Дзюбу, с которым имел совместный опыт работы в московском «Спартаке».

По его словам, в противном случае он бы не стал разговаривать с игроком.

«Если бы у меня имелись бы обиды, то я бы не включал его в расширенный список сборной. На что или на кого мне обижаться? Я могу обижаться на какого-то тренера или президента клуба, но никак не на игрока», — заявил Карпин.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

Дзюба признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — заявил он.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что сборная России легко вышла бы в плей-офф Евро-2024.