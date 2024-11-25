Назван лучший соперник для сборной России

Товарищеский матч против сборной Нигерии может стать лучшим для сборной России за последнее время. Такое мнение в интервью порталу Legalbet высказал полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун, комментируя возможное проведение игры между этими командами.

«Эта игра будет одна из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия — одна из лучших африканских сборных. Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых — всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией», — сказал Олусегун.

18 ноября менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон заявил, что нигерийские футболисты могут провести товарищеский матч с национальной командой России в 2025 году. Также в Уругвае заявили о достигнутой договоренности по матчу со сборной России, и посольство Анголы выразило желание провести поединок.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а затем обыграла Сирию — 4:0.

Ранее Карпин заявил, что не может обижаться на Дзюбу.