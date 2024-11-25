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«Раскачиваем лодку: экс-руководитель «Динамо» — о попадании Тюкавина в запас

Экс-спортдир «Динамо» Орещук заявил о спаде нападающего Тюкавина

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Причины непопадания нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в основной состав команды на матч 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела» неизвестны, поэтому не стоит говорить о том, что он попал в немилость у главного тренера Марцела Лички. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший спортивный директор бело-голубых Роман Орещук.

«Мы пытаемся раскачать лодку. Легче всего сказать, что Личка поставил крест на Тюкавине. Мы не знаем, с чем связан его выход на замену в матче с «Факелом». Может быть, какая-то микротравма, причина в тренировочном процессе, определенная тактика на игру, готовность футболиста. Константин же в сборной выступал, никто не знает, в каком он состоянии вернулся. Надо находиться внутри команды, чтобы понять, почему тренер так поступил», — указал Орещук.

Эксперт констатировал, что в игре Тюкавина наступил спад и на данный момент он не сильнее партнера по команде Мехди Маухуба. Однако спады бывают у каждого, подчеркнул Орещук. Он также допустил, что тренерский штаб бережет Тюкавина для участия в кубковом матче против «Локомотива».

«Динамо» в 16-м туре РПЛ на выезде сыграло вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1. Тюкавин остался в запасе и вышел на замену на 67-й минуте вместо Маухуба. В текущем розыгрыше РПЛ на счету Тюкавина пять мячей и две результативные передачи в 16 матчах.

Ранее «Факел» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо».

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