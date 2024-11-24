«Факел» оспорил одно из судейских решений в матче с «Динамо»

Воронежский «Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть один из эпизодов матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Факел» попросил разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» на 45-й минуте встречи, в котором защитник «бело-голубых» Роберто Фернандес, по мнению воронежцев, заблокировал удар Вячеслава Ятимова рукой. При этом главный арбитр встречи Артем Чистяков нарушения в произошедшем инциденте не увидел.

Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» и завершилась вничью — 1:1. Счет в этом матче открыл Даниил Фомин на 26-й минуте. На последних секундах матча, на 99-й минуте, ответный мяч забил Николай Гиоргобиани.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы москвичи не смогли вернуть себе четвертое место в турнирной таблице. В их активе теперь 31 очко после 16 игр и они пропустили вперед «Спартак», у которого также 31 балл. «Факел» остался в зоне стыковых матчей. У команды 12 баллов за 16 встреч.

Ранее «Ростов» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.