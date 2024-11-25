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Экс-тренер сборной России объяснил, в чем «Локомотив» ошибся в дерби со «Спартаком»

Тренер Игнатьев заявил об ошибках в обороне «Локомотива» против «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитники московского «Локомотива» допускали много ошибок в обороне в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Действительно, можно было ожидать от противостояния «Спартака» и «Локомотива» искрометной игры со множеством атак. Не сказал бы, что «Локомотив» настолько безлико выступил, чтобы соответствовать итоговому результату. Мне видится два момента. Первый — это блестящая игра отдельно взятых футболистов «Спартака» и атаки команды в целом. И также это частые ошибки «Локомотива» в обороне. «Спартак» этим пользовался — хотя были ошибки в защите и у игроков красно-белых.

«Спартак» за счет Угальде и Барко превзошел все ожидания. Их индивидуальные качества, поддерживаемые игроками атакующей группы, сделали из невозможного возможное», — констатировал Игнатьев.

В субботу, 23 ноября, «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а еще один мяч забил Эсекьель Барко на 80-й минуте.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков. Угальде с 12 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

Ранее тренер Гладилин объяснил разгром «Локомотива» мотивацией «Спартака».

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