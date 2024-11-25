Стало известно, когда откроется каток в «Лужниках»

29 ноября в «Лужниках», на территории Южного спортивного центра, вновь откроется один из самых больших московских катков, площадь которого составит 16 тыс. кв. м.

В течение всего сезона, который будет длиться с ноября по март, на катке будут организованы мастер-классы, спортивные соревнования, квизы, анимация для детей и различные мероприятия в выходные и праздничные дни. Также на катке организована выставка зимнего спортивного инвентаря, который в разные времена использовали любители фигурного катания и хоккея. На ней представлены ретро-экспонаты, собранные в спорткомплексе.

1 декабря на катке состоятся мероприятия, которые будут приурочены ко Всероссийскому дню хоккея. Посетителей ждут турнир по настольному хоккею, шоу чирлидеров хоккейных команд, а также музыканты, которые исполнять песни на зимнюю тематику.

Каток будет работать со вторника по воскресенье. Со вторника по пятницу будут проводиться два сеанса: с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:30. В остальные дни будет четыре сеанса: 9:30 — 11:30, 12:30 — 15:00, 16:00 — 18:30 и 19:30 — 22:30.

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