Суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата России

Cтатистическая платформа Opta Sports назвала фаворита на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2024/2025. Обновленная информация появилась в Telegram.

На фоне неудач «Краснодара» петербургский «Зенит» стал лидером. Суперкомпьютер дает петербургскому клубу 64,3%. «Быки» опустились на вторую строчку — 28,7%. Тройку фаворитов замкнул московский «Локомотив» (5,3%).

Московский «Спартак» имеет 1,1%.

23 ноября «Зенит» на выезде переиграл «Оренбург» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют «Спартак» и «Динамо».

Ранее была названа проблема «Зенита», которая может помешать выиграть РПЛ.