«Зенит» сравнили с мазохистами

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что считает «Зенит» футбольными мазохистами.

По его словам, тренерский штаб сам себе создал проблемы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», решив выпустить в основном составе Александра Соболева.

«Все же видели, как ожила игра «Зенита» с выходом на замену Кассьерры и Лусиано. Они техничнее, умнее Соболева по-футбольному. Я просто не могу понять логики. Но ведь колумбиец и аргентинец забили по шесть! А играет Соболев. Поэтому я и говорю – мазохизм. Сами себя испытывают на прочность», — заявил Орлов.

Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

«Газета.Ru» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Ранее звезда «Спартака» не исключил чемпионства после разгрома «Локомотива».