Травмированный Овечкин отправится с «Вашингтоном» на ближайший матч НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который восстанавливается после травмы, отправится вместе с командой на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети X.

Поединок состоится 26 ноября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

24 ноября врач московского «Динамо» Валерий Конов заявил, что Овечкин сумел избежать операции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

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