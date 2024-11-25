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«Атланта» с Миранчуком вылетела из МЛС

«Атланта» Миранчука проиграла «Орландо» и выбыла из плей-офф МЛС

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Brett Davis-Imagn Images/Reuters

«Атланта Юнайтед», в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла «Орландо Сити» в матче четвертьфинала плей-офф МЛС и завершила выступление на турнире.

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол в матче оформил Рамиро Энрике. За выход в полуфинал «Орландо» поборется с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Миранчук отыграл весь матч, однако отметиться результативными действиями не смог.

В ночь на 10 ноября по московскому времени «Атланта» одержала победу в третьем матче противостояния с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. Миранчук отдал результативный пас в этом поединке. В этом трехматчевом противостоянии «Интер Майами» выиграл первую игру со счетом 2:1, однако во второй уступил — 1:2, что позволило «Атланте» выйти в четвертьфинал турнира.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

Ранее Миранчук рассказал, где хочет завершить карьеру.

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