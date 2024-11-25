Североамериканский журналист рассказал о характере травмы Капризова

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов избежал серьезных повреждений, однако за его состоянием будут следить в течение нескольких дней. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист НХЛ Эллиотт Фридман.

«Новости о Капризове положительные: серьезных травм нет. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни», — сообщил журналист.

Капризов пропустил последний матч «Миннесоты» против «Калгари Флэймс», который состоялся 23 ноября и завершился победой «Калгари» со счетом 4:3 в серии буллитов. Причиной его отсутствия стала травма нижней части тела. 22 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3) российский хоккеист получил удар в колено из-за столкновения с Дрейком Каджулой.

В текущем сезоне Капризов провел 19 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал 21 результативную передачу. Россиянин с 34 очками располагается на второй строчке в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. На первом месте идет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, в активе которого 35 баллов.

Ранее комментатор заявил, что Капризов показывает капитанский хоккей в «Миннесоте».