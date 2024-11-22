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Комментатор назвал следующего российского капитана в НХЛ

Комментатор Майков: Капризов показывает капитанский хоккей в «Миннесоте»

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор и участник популярного подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков рассказал для «Газеты.Ru» о российском хоккеисте, которого считает лучшим на старте сезона Национальной хоккейной лиги.

«Из наших в первую очередь Капризов, который за это лето именно повзрослел ментально. То есть теперь это полноценный лидер «Миннесоты» не только по игре, но и по духу. Как сейчас играет Капризов – это вполне себе капитанская игра. И я думаю, если Кирилл подпишет дальше соглашение с «Миннесотой», то следующее, что его ждет – капитанская нашивка, потому что сейчас он играет именно так. Дирижирует большинством, здорово играет в равных составах. Действительно лидер команды. Это прям видно по его шайбам, по его движениям, по его передачам, по его игре. Лидер сезона по голам в пустые ворота, кстати, тоже Кирилл Капризов. Но если человек выходит на концовку, это тоже о многом говорит: ради голов в пустые ворота, никого не выпускают. Выпускают игроков, в которых уверены. Капризов в эту категорию входит», — отметил Майков.

Капризов делит первое место в списке бомбардиров НХЛ, набрав 34 (13+21) очка за 19 проведенных матчей при показателе полезности +16. «Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе с 29 очками, уступая только набравшему на три очка больше «Виннипегу», установившему новый рекорд самого успешного старта чемпионата за всю историю НХЛ.

Ранее агент Александра Овечкина пообещал, что хоккеист наберет прежнюю форму после перелома ноги.

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