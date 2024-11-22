Комментатор назвал следующего российского капитана в НХЛ

Комментатор и участник популярного подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков рассказал для «Газеты.Ru» о российском хоккеисте, которого считает лучшим на старте сезона Национальной хоккейной лиги.

«Из наших в первую очередь Капризов, который за это лето именно повзрослел ментально. То есть теперь это полноценный лидер «Миннесоты» не только по игре, но и по духу. Как сейчас играет Капризов – это вполне себе капитанская игра. И я думаю, если Кирилл подпишет дальше соглашение с «Миннесотой», то следующее, что его ждет – капитанская нашивка, потому что сейчас он играет именно так. Дирижирует большинством, здорово играет в равных составах. Действительно лидер команды. Это прям видно по его шайбам, по его движениям, по его передачам, по его игре. Лидер сезона по голам в пустые ворота, кстати, тоже Кирилл Капризов. Но если человек выходит на концовку, это тоже о многом говорит: ради голов в пустые ворота, никого не выпускают. Выпускают игроков, в которых уверены. Капризов в эту категорию входит», — отметил Майков.

Капризов делит первое место в списке бомбардиров НХЛ, набрав 34 (13+21) очка за 19 проведенных матчей при показателе полезности +16. «Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе с 29 очками, уступая только набравшему на три очка больше «Виннипегу», установившему новый рекорд самого успешного старта чемпионата за всю историю НХЛ.

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