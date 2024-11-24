Стал известен победитель Кубка Дэвиса

В испанском городе Малага завершился крупнейший командный теннисный турнир в мужском разряде — Кубок Дэвиса. Победителем второй год подряд стали итальянские спортсмены.

В финале Италия оказалась сильнее команды Нидерландов со счетом 2:0.

В первом матче встречались итальянец Маттео Берретини и нидерландец Ботик ван де Зандсхулп. Эта встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась победой Берретини в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. На счету итальянца 16 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из четырех. Ван де Зандсхулп смог подать навылет три раза, сделал одну ошибку на подаче и не заработал брейк-поинтов.

Во второй встрече сошлись первая ракетка мира Янник Синнер и Таллон Грикспур. Здесь также итальянец не испытал особых проблем — за 1 час 35 минут он победил со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Синнер выполнил 15 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из пяти. На счету Грикспура шесть эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-поинт из трех.

Этот финал стал первым для Нидерландов в истории Кубка Дэвиса. Итальянцы завоевали этот трофей второй год подряд и третий раз в истории.

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