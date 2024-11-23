Спортивный врач: у Овечкина есть все шансы полностью залечить перелом ноги

Спортивный врач Никита Карлицкий в интервью «Чемпионату» заявил, что у капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина есть все шансы полностью залечить перелом ноги.

По его словам, официальный диагноз россиянина только на бумаге выглядит устрашающе.

«У него есть абсолютно все шансы вернуться на прежний уровень! Эта травма звучит страшно, но по факту, если б он сломал большеберцовую кость, там могли бы быть вопросы. Поэтому сломал и сломал — он здоровый мужик с отличным метаболизмом», — заявил Карлицкий.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал случайностью перелом ноги у Александра Овечкина.