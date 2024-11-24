В «Витязе» хотят побороться за Кубок Гагарина

Игроки подмосковного «Витязя» в текущем сезоне хотят побороться за победу в Кубке Гагарина. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил нападающий команды Дерек Барак.

«Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет серьезных провалов, за исключением матча со СКА (1:8). Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей», — сказал форвард.

В субботу, 23 ноября, «Витязь» встречался со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и уступил в овертайме со счетом 4:5. Барак констатировал, что команда не должна проигрывать такие матчи, и порадовался, что это не была игра плей-офф.

«У нас есть целая регулярка, чтобы исправить какие-то недочеты в наших действиях и двигаться вперед. С красно-белыми всегда тяжелые матчи, но мы должны учиться преодолевать трудности», — сказал Барак.

На данный момент «Витязь» идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 29 очков и на два балла отставая от зоны плей-офф. Следующую игру команда проведет 28 ноября в Уфе против местного «Салавата Юлаева».

Ранее лидер КХЛ «Локомотив» всухую проиграл «Торпедо».