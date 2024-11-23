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«Локомотив» всухую проиграл «Торпедо»

Лидер КХЛ «Локомотив» всухую проиграл «Торпедо»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» в домашнем матче проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Сергей Гончарук (24-я и 58-я минуты) и Вячеслав Войнов (32).

Голкипер «Торпедо» Иван Бочаров сыграл «на ноль», отразив 38 бросков.

«Локомотив» набрал 52 очка в 31 матче и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции и всей КХЛ. «Торпедо» с 33 очками в 30 встречах расположилось на седьмой строчке.

Лидирующий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ярославский «Локомотив» неожиданно уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата.

Игра, которая состоялась на стадионе «Арена-2000 Локомотив», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей (0:0, 0:2, 0:1).

Счет во встрече хоккеисты «Торпедо» открыли на 24-й минуте — отличился Сергей Гончарук. Также во втором периоде забил Вячеслав Войнов на 32-й минуте. В конце встречи в пустые ворота забросил Гончарук, оформив дубль — это случилось на 58-й минуте.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 52 очка за 31 матч. «Торпедо» идет на седьмом месте — в их активе 33 очка за 30 игр.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее СКА неожиданно уступил аутсайдеру КХЛ.

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