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«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче 16-го тура РПЛ

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» в матче 16-го тура РПЛ

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Телеграм-канал «ПФК «Крылья Советов»»

Самарские «Крылья Советов» одержали волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1. Счет в матче на 43-й минуте игры после сольного прохода открыл Максим Самородов. На 49-й минуте благодаря точному удару Доминика Ороза стал равным, а на 88-й минуте Игорь Дмитриев принес победу зелено-бело-синим.

На 68-й минуте голкипер «Крыльев» Иван Ломаев отразил пенальти в исполнении Даниила Уткина, однако при приземлении на газон получил травму плеча. Его заменил Сергей Песьяков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы самарцы набрали 15 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с девятью очками сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице.

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