Вновь Дмитриев бьет по воротам — в этот раз Шелия на месте. Завелись самарцы после отмененного мяча.
Нет, мяч не засчитан! На сантиметры Дмитриев оказался в положении вне игры!
Грозненцы провалились в обороне! Олейников разрезающей передачей вывел Дмитриева на оперативный простор, тот устремился вперед и переиграл Шелию! Но идет проверка эпизода на предмет офсайда.
ГОЛ!!!
Классно пробил Гарре под штангу, Шелия потащил в прыжке!
Хозяева заработали стандарт на подступах к чужой штрафной, отсюда можно и пробить.
Уткин пробил по воротам — недалеко от штанги, но опасности этот удар не нес.
Пока не удаются хозяевам подходы к чужой штрафной.
Уткин подал со штрафного — самарцы отбили на угловой.
Дмитриев на фланге сфолил против Адамова, у «Ахмата» хороший стандарт рядом с чужой штрафной.
Швец грубо сыграл против Гарре — но не на «горчичник», по мнению арбитра.
Гости на первых минутах пытаются прессинговать и контролировать мяч.
Матч начался! Главный судья — Павел Шадыханов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Печенин, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Камило, Самородов.
Игра начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».