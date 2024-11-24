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Спорт

Спасти провальный сезон: «Крылья Советов» принимают «Ахмат». LIVE

Футбол. РПЛ, 16-й тур. «Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный). ОНЛАЙН

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги встречаются команды, борющиеся за выживание в элите: самарские «Крылья Советов» дома играют с грозненским «Ахматом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
1-й тайм
24 ноября 14:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'26

Вновь Дмитриев бьет по воротам — в этот раз Шелия на месте. Завелись самарцы после отмененного мяча.

'23

Нет, мяч не засчитан! На сантиметры Дмитриев оказался в положении вне игры!

'21

Грозненцы провалились в обороне! Олейников разрезающей передачей вывел Дмитриева на оперативный простор, тот устремился вперед и переиграл Шелию! Но идет проверка эпизода на предмет офсайда.

'20

ГОЛ!!!

'17

Классно пробил Гарре под штангу, Шелия потащил в прыжке!

'16

Хозяева заработали стандарт на подступах к чужой штрафной, отсюда можно и пробить.

'12

Уткин пробил по воротам — недалеко от штанги, но опасности этот удар не нес.

'11

Пока не удаются хозяевам подходы к чужой штрафной.

'7

Уткин подал со штрафного — самарцы отбили на угловой.

'7

Дмитриев на фланге сфолил против Адамова, у «Ахмата» хороший стандарт рядом с чужой штрафной.

'5

Швец грубо сыграл против Гарре — но не на «горчичник», по мнению арбитра.

'4

Гости на первых минутах пытаются прессинговать и контролировать мяч.

'1

Матч начался! Главный судья — Павел Шадыханов.

13:55

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Печенин, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Швец, Силва, Садулаев, Камило, Самородов.

13:50

Игра начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».

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