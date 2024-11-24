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Опубликованы составы «Факела» и «Динамо» на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны составы «Факела» и «Динамо» на матч 16-го тура РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Стали известны стартовые составы воронежского «Факела» и московского «Динамо» на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Лаксальт, Чавес, Гладышев, Маухуб, Гомес.

«Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» на стадионе «Факел» 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой столичного коллектива со счетом 3:1.

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