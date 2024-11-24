Капитан «Локомотива» рассказал, как правильно отреагировать на разгром от «Спартака»

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что его команда после разгромного поражения в дерби со «Спартаком» может реабилитироваться победой над «Динамо» в Кубке России.

«Как правильно отреагировать на поражение? Обыграть «Динамо» и пройти дальше. Хочу сказать болельщикам, чтобы они пришли на важнейшую игру против «Динамо» и поддержали нас», — заявил Баринов.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минуте. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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