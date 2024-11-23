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Рассел выиграл квалификацию Гран-при Вегаса

Пилот «Мерседеса» Рассел выиграл квалификацию Гран-при Вегаса

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Evelyn Hockstein/Reuters

Гонщик команды «Формулы-1» «Мерседес» Джордж Рассел стал победителем квалификации Гран-при Вегаса.

Спортсмен в третьем сегменте преодолел круг за 1 минуту 32,312 секунды и получил право стартовать в гонке с поул-позишн. Второе время показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, отставший от победителя на 0,098 секунды. Третье время у Пьера Гасли из «Альпина» — он квалифицировался с отставанием в 0,352 секунды от Рассела.

Следом за ними на стартовой решетке расположились Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Юки Цунода, Оскар Пиастри, Нико Хюлькенберг и Льюис Хэмилтон.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что российский пилот покинет «Феррари».

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