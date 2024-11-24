В «Локомотиве» объяснили, почему не справились с забившим четыре гола игроком «Спартака»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что разгромное поражение в дерби со «Спартаком» предопределила игра нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам специалиста, футболисты «Локомотива» не смогли ничего противопоставить костариканцу.

«Индивидуальный класс игрока предопределил игру, он доставил нам много неприятностей. Мы акцентировали на нем внимание и говорили о его сильных сторонах, но не справились», — заявил Галактионов.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, как будет решать проблемы с составом.