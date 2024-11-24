Названы причины поражения «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

Результативные ошибки вратаря московского «Локомотива» Ильи Лантратова и защитников команды предопределили развитие дерби со «Спартаком» в рамках 16 тура Российской премьер-лиги. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий красно-зеленых и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Такие игры случаются. Просчетов со стороны «Локомотива» не было. Но сначала Лантратов совершил ошибку, потом — защитники. Когда тебе надо отыгрываться, идет уже совершенно другая игра. А другой команде надо просто ловить тебя на контратаках. Первые два гола поменяли всю игру и сделали ее такой зрелищной», — констатировал Булыкин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах.

На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков.

Ранее тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что игра форварда «Спартака» Угальде предопределила исход дерби.