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Тренер «Спартака» рассказал, как будет решать проблемы с составом

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что рад иметь множество сильных игроков

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Александр Нестеров/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после разгромной победы над «Локомотивом» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его радует наличие возможности ротировать состав качественными игроками. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Сербский специалист заявил, что хорошая игра Алексиса Дуарте на позиции центрального защитника в прошедшей игре усиливает конкуренцию между парагвайцем и Русланом Литвиновым, который пропустил игру из-за дисквалификации.

«Сегодня не тот день, когда я должен думать о проблемах. На мой взгляд такие проблемы, скорее, сладкие — потому что иметь в распоряжении таких качественных игроков — привелегия», — заявил Станкович.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» рассказали о здоровье ключевого защитника.

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