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Российского хоккеиста вызвали в основную команду в НХЛ

Клуб НХЛ «Нэшвилл» вызвал в основную команду форварда Свечкова

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КХЛ

Российского нападающего Федора Свечкова вызвали в основную команду «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

21-летний Свечков выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе клуба «Милуоки Эдмиралс». В активе россиянина восемь очков в семи матчах (5+3).

Этот вызов станет дебютным для Свечкова — он еще не проводил матчей в НХЛ. В 2021-м году он был выбран под 19-м номером на драфте лиги.

Свечков выиграл серебро юниорского чемпионата мира в составе сборной России до 18 лет в 2021 году.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал показ ЧМ по хоккею предательством.

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