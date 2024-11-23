Травмировавший Овечкина хоккеист «подавлен и опустошен»

Журналист Эллиотт Фридман заявил, что канадский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юты» Джек Макбэйн расстроен и подавлен после того, как нанес травму россиянину Александру Овечкину. Его слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на Sportskeeda.

«Макбэйн любит играть в жесткий хоккей, но он не хотел нанести Александру Овечкину травму. Я слышал, что он был подавлен и опустошен. Макбэйн не хотел травмировать Овечкина. Это случайность», — заявил Фридман.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее врач Никита Карлицкий заявил, что у Овечкина есть все шансы полностью залечить перелом ноги.