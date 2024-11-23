Комментатор рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газета.Ru» рассказал, сможет ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги уже в текущем сезоне.

«Насчет того, когда побьет рекорд, перед сезоном я бы, конечно, ни за что не сказал, что он это сделает в этом году. И даже несмотря на эти 15 голов, мне все равно почему-то кажется, что в этом он не доберется, потому что эти 15 голов – аномалия немножечко, как и весь «Вашингтон» на старте. Поэтому думаю, все-таки в следующем, в последний год контракта. И закончить свои выступления в НХЛ», — считает Майков.

В нынешнем сезоне в 18 проведенных матчах Овечкин забросил 15 шайб, добавив к ним еще 10 результативных передач. В данный момент на его счету 868 голов в чемпионатах. До рекорда Гретцки (894) остается 26 точных бросков. При этом в своей последней игре против «Аризоны» российский нападающий сломал ногу и теперь пропустит до полутора месяцев.

Ранее Александра Овечкина застукали с пивом.