Фетисов: Овечкина сломали неспециально

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью Sport24 заявил, что капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину случайно сломали ногу.

По его словам, нападающий «Юты» Джон Макбэйн, ставший виновником повреждения, не старался намеренно травмировать россиянина.

«Безусловно, травма Овечкина — обидно. А то, что его хотели сломать специально — несусветная глупость! Это хоккей. Он обязательно вернется на свой прежний уровень», — заявил Фетисов.

В ночь на 22 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

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