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Сломавший ногу Овечкину хоккеист испытывает чувство вины

Сломавший ногу Овечкину игрок «Юты» Макбэйн подавлен и испытывает чувство вины

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Geoff Burke/Reuters

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Джон Макбэйн испытывает психологические проблемы после того, как нанес тяжелую травму Александру Овечкину. Об этом сообщает Sportskeeda.

По информации источника, Макбэйн любит играть в жесткий хоккей, при этом никогда умышленно не стремился нанести сопернику травму. После того, как Овечкин получил повреждение, Макбэйн был «подавлен и опустошен».

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Владислав Третьяк объяснил результативность Александра Овечкина современными клюшками.

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