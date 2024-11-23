Третьяк объяснил результативность Овечкина клюшками

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью RT заявил, что высокая результативность Александра Овечкина во многом связана с технологическим прогрессом в спорте.

По его словам, в его времена хоккеисты использовали принципиально другие клюшки и шайбы.

«Овечкин играет в совершенно другой хоккей. Простой факт: раньше шайба летала со скоростью 90 км/ч, сейчас — вдвое быстрее. Данного прогресса добились за счет изменения клюшек: фактически они по своему механизму действия напоминают лук. Овечкин и сам невероятно мощный, плюс ему еще и клюшки помогают», — заявил Третьяк.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Александр Овечкин впервые появился на публике после перелома ноги.