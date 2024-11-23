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Президент РФС пригласит главу УЕФА на матч сборной России

Глава РФС Дюков пригласит президента УЕФА Чеферина на матч сборной России

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью ТАСС заявил о намерении пригласить президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина на одну из домашних игр национальной сборной в 2025 году.

По его словам, первоначально для этого нужно утвердить дату и место встречи.

«Очевидно, что для этого необходимо сначала договориться о проведении игры», — заявил Дюков.

В рамках ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). УЕФА выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026, согласно которому Россия не сможет сыграть в отборе на ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее были опубликованы стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч РПЛ.

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